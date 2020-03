ਆਈਟੀਆਈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਚੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ੇ

ਆਈਟੀਆਈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਚੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ੇ Posted On March - 5 - 2020 ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਹੂੰਣ/ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ

ਬਲਾਚੌਰ, 4 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਆਈਟੀਆਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੋਰ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਲੇਵਾਲ ਕੰਢੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਗਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਨੀ ਪੀਐੱਚਸੀ ਨੂੰ ਸੀਐੱਚਸੀ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

