ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ Posted On March - 24 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅੰਬਾਲਾ, 23 ਮਾਰਚ

ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਰਾੜਾ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥੋਕ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਚੌਕ ਤੇ ਬਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 22 ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਐੱਸਐੱਚਓ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਟਲ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੇ ਆਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਭੰਸਲਭੂਸਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ

