ਅੰਬਰੀਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ Posted On March - 2 - 2020 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੰਦਰ

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 1 ਮਾਰਚ

ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। 20 ਗੈਸਟ ਫੈਕਿਲਟੀ, 2 ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ 1 ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਲੌਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2300 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 12 ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ, ਬੀਐੱਸਸੀ (ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ) ਅਤੇ ਬੀਸੀਏ (ਕੰਪਿਊਟਰ) ਸਟਰੀਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1996-97 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੱਕ ਦਮਾਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੰਡੀ ਘੁਬਾਇਆ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ): ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਦਮਾਲ ਦੇ ਪੰਡਤ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਹਿਜਪਾਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅੱਪਗਰੇਡ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਬਾਜਵਾ

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਡੋਡ: ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਜਿਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਗਰੁਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਸਾਦਿਕ, 1 ਮਾਰਚ

ਬਲਾਕ ਫਰੀਦਕੋਟ-1 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਡੋਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ‘ਸੱਚਮੁੱਚ’ ਹੀ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਹੈ ,ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਹਰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਐਲਸੀਡੀ, ਇੰਨਵਰਟਰ, ਆਰ-ਓ, ਢੁੱਕਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ, ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਡਾਊਨਸੀਲਿੰਗ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੰਗ-ਰੋਗਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਬੈਲਟ, ਟਾਈ, ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਐੱਨਐੱਮਐੱਮਐੱਸ (ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ), ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਚੋਣ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਣ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਮ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48 ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 35 ਤੋਂ 38 ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ, ਘੱਟ ਖਰਚ ਵੱਧ ਕਮਾਈ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਬੈਨਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜੋਤੀ ਬਾਲਾ ਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁੱਕ ਕਮ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਅੰਬਰੀਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ

Both comments and pings are currently closed.