ਅਵਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾ. ਜਗਤਾਰ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਰ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਰਾਜਗੁਮਾਲ ਵਿਖੇ 23 ਮਾਰਚ 1935 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸ. ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਰੀਂ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਸ. ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਸ. ਜਵਾਹਰ ਸਿੰੰਘ ਅਤੇ ਤਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਬੀਬੀ ਲੱਛਮੀ ਦੇਵੀ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਉਹ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ’ਚ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ,

ਜੋ ‘ਰਾਜਗੁਮਾਲ’ ਵਿੱਚ ਪਾਰੇ ਜਿਹਾ ਸੀ।

ਜਗਤਾਰ ਹੁਰੀਂ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਭੈਣ ਅਤੇ ਇਕ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਛੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸਨ। ਜਗਤਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਤਾਇਆ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 1907-08 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਇਆ ਮੁੜ ਕਦੇ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਉਸ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮੋੜ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਤਾਈ ਲੱਛਮੀ ਦੇਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਤਬੰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਪਣਾਈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਇਹ ਵਿਰਲਾਪ ਰੂਪਮਾਨ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ‘ਔਰਤ ਦੀ ਹਕਤਲਫ਼ੀ’ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:

ਬੇਉਲਾਦੀ ਜੇਸ ਮਾਂ ਨੇ

ਪਰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੀ ਵਿਧਵਾ ਕਹਾਇਆ

ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ

ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸੇ

ਕਾਗ਼ਜ਼ ’ਚ ਵਲਦੀਅਤ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ

ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ

ਤਾਂ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦੈ

ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੂਕ ਸੁੱਟਾਂ

ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਲਦੀਅਤ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ

‘ਲੱਛਮੀਂ ਦੇਵੀ’ ਲਿਖਾਂ।

ਆਪਣੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਿਅਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨਾ ਅਟਕਾ ਸਕੀ,

ਵਹਿਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਉਸਦਾ ਸ਼ਿਅਰ ਹੈ:

ਮੈਂ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ’ਚ ਵੰਡਾਂ ਸ਼ੀਰਨੀਆਂ,

ਸੁਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ।

ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਅਲੜ੍ਹ ਉਮਰੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਚੱਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਸਾਂ 15 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਜ਼ਾਤ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ’ਤੇ ਤਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣੀ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਉਹ 1952 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਫੇਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਮੇਰੀਆਂ ਇਕ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਸੀ:

ਉਡੀਕਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਰ ਜੇ ਆ ਸਕੀ ਨਾ ਤੂੰ,

ਕਹੇਗੀ ਫ਼ਜ਼ਰ ਕੀ ਜਦ ਹਾਰ ਕੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾਵਾਂਗਾ।’’

ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਿਅਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਫਲ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਮਿਲੀ ਸੈਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ

ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ

ਕਿ ਸਭ ਮੌਸਮ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਸਨ।

ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ 1966 ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 1967 ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਕੰਚਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1972 ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਨੀਰਜਾ ਦਾ। ਜਗਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੌਰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਐਫ.ਏ. ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਬੀ.ਏ. ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਕੀਤੀ। ਜਗਤਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਐੱਮ.ਏ. ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। 1976 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਾਰਚ 1993 ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ।

ਜਗਤਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ। 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਰੀਜ਼ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਲਕ ਜਗਤਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿਲ ਢਾਹ ਬਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਉਹ ਨੌਂ-ਬਰ-ਨੌਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਹ ਦਮੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ।

ਇਕ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਏਧਰੋਂ ਓਧਰੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ।’’

1990 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੰਮੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ।

ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਹ ਰਿਹਾ। ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਤਬੰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਾਏ ਦਾ ਉਹ ਪੋਤਰਾ ਮੁੜ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਏਕੜ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਈ।

1975 ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ਿਅਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:

ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਰਲੋ ਜਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਪਝੱਤਰਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ,

ਕੀ ਭਲਾ ‘ਜਗਤਾਰ’ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਿਅੱਤਰ ਆਏਗਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘1957 ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 1961 ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ। ਭੈਣ, ਭਰਾ ਤੇ ਫਿਰ 1960 ਵਿਚ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।’’

23 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 30 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੌਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਝੰਗ ਵਿਖੇ ਹੀਰ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਕਤ ਇਕ ਸੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਉਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿਚੋਂ ਜਗਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਿਅਰ ਰਚ ਗਿਆ ਸੀ:

ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਭ ਤੋੜ ਕੇ।

ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਘੂਕ ਸੌ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਿੱਟੀ ਓੜ ਕੇ।

ਸਾਹਿਤ ਸੰਸਾਰ

ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਨੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਲਿਪੀਅੰਤਰਣ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।

ਜਗਤਾਰ ਨੇ 1957 ਤੋਂ 2012 ਤਕ 16 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੀ 1992 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ ‘ਜੁਗਨੂੰ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਲਿਪੀਅੰਤਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ। ਜਗਤਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਪੁਸਤਕ ‘ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ’ ਵੀ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਚੱਜੀ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ: 98159-09003

