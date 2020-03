ਅਨੇਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ ‘ਭਾਈਬੰਦ’ ਰਿਲੀਜ਼ Posted On March - 9 - 2020 ਮਾਨਸਾ: ਬਾਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਨੇਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ ‘ਭਾਈਬੰਦ’ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 16 ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੱਧੂ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਬੰਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾਕਾਰ ਜਸਬੀਰ ਢੰਡ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪਰਾਗ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਨੇਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। -ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

