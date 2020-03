ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ Posted On March - 7 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਾਰਚ

ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਰੋਜਿਨੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ‘ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ’ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਰਸਮ ਹਮੀਰ ਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਬੁਕ’ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਈ.ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਯੁਵਾ’ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਯੁਵਾ’ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਿਤਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ 22 ਮੁਖੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ।

