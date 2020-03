ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ Posted On March - 20 - 2020 ਮੁੰਬਈ, 19 ਮਾਰਚ

ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਲਾਰਡ ਐਸਟੇਟ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9:30 ਵਜੇ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੁੱਜਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨੌਂ ਕੰਪਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਈਡੀ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

