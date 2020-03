ਅਨਾਥ ਪਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ

ਅਨਾਥ ਪਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ Posted On March - 2 - 2020 ਪਵਨ ਗੋਇਲ

ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, 1 ਮਾਰਚ

ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਥਾਂਦੇ ਦੀ ਅਨਾਥ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਕੰਬਲ, ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਪਤਦਾਨ, ਬੀਬੀਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਨੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਮੂਲਚੰਦ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਸਾਂਤੀ ਜਿੰਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 51-51 ਸੌ ਰੁਪਏ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ , ਲੱਖੂ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਨੇ 21 ਸੌ ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ 6100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾਇਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਕਦ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀਆ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਾਖ਼ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਨਮ ’ਤੇ ਵੀ 1100 ਰੁਪਏ ਸਗਨ ਦੇਣ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ’ਚ ਹਰ ਘਰ ਅੱਗੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਅਨਾਥ ਪਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ

Both comments and pings are currently closed.