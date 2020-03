ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ Posted On March - 3 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅਜਨਾਲਾ, 2 ਮਾਰਚ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਮਾਲ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜਨਾਲਾ ਵਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਅਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ , ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਉਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।

