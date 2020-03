ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ Posted On March - 1 - 2020 ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਘਨੌਲੀ, 29 ਫਰਵਰੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰਾਇਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਖਣਨ ਸਾਈਟ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਾਕਾ ਜਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਸਾ ਨੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ

