ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ’ਚ ਰੋਸ Posted On March - 10 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਭਦੌੜ, 9 ਮਾਰਚ

ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨਾਨਕਸਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ 183 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ 107 ਅਤੇ 70 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 17 ਬੱਚੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ।

ਮਾਲਵਾ

