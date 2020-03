ਅਦਾਕਾਰੀ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ Posted On March - 28 - 2020 ਜਸਵੰਤ ਚਾਹਲ ਮੱਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ 21 ਜੁਲਾਈ 1959 ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। 1975 ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹ ਅਥਲੈਟਿਕ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਟੀਮ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਬਿਖੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੰਗ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ।

ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਬਲਤੇਜ ਮਾਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਸੁਪਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੁਹਜਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਅਜਮੀਤ ਕੌਰ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ’, ‘ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ’, ‘ਸੱਤ ਬਿਗਾਨੇ’, ‘ਬਿਗਾਨੇ ਬੋਹੜ ਦੀ ਛਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ’ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

1977 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

1978 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ।

ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਗੀਤ ‘ਮਾਡਰਨ ਹੀਰ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਡੀ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬੀ ’ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

1979 ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੰਗੜਾ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਵਾ ਰੰਗ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ।

1985 ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਸੰਬਰ 1986 ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ), ਸੈਕਟਰ-11, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ‘ਲੰਬਰਦਾਰਨੀ’, ‘ਸਰਪੰਚ’, ‘ਮੁਟਿਆਰ’, ‘ਜਾ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਂਆਂ’, ‘ਦਿਲਦਾਰੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਖੱਟੂ’ ਆਦਿ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀ ਧਾਕ ਜਮਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ‘ਪੰਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰੋਡੈਕਸ਼ਨ ਨੰ. 18’ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਟੈਲੀਫ਼ਿਲਮਾਂ ‘ਮੈਂ ਸਰਪੰਚੀ ਲੈਣੀ ਹੈ’ ਤੇ ‘ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ’ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਾਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਦਾਜ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ: 99885-00460

