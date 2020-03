ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਵਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੀ

ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਵਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੀ Posted On March - 6 - 2020 ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਾਲ ਜੈਨ

ਖਰੜ, 5 ਮਾਰਚ

ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਕਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਿਟੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਖੀ, ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਾਈਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 3 ਉਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਸੀਵਰ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸੀਵਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।

