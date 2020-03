ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ: ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਲਿਆਣ ਜਿਊਲਰ ਤੇ ਦਾਅਵਤ ਹੋਟਲ Posted On March - 4 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 3 ਮਾਰਚ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-5 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਗਾਮਾਰਟ (ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ) ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ (25 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ) ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।

ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਵਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਜਗਦੀਪ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਵਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ। ਉਧਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਿਆਣ ਜਿਊਲਰ ਅਤੇ ਦਾਅਵਤ ਹੋਟਲ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਗਾਮਾਰਟ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।

