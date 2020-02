35 ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

35 ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ Posted On February - 25 - 2020 ਨਾਭਾ: ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਚੌਕ, ਸਿਨੇਮਾ ਰੋਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 35 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਜੂ ਗਰਗ ਤੇ ਰੀਤੂ ਗਰਗ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਰੀਤੂ ਗਰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਰਾਣਾ ਨਾਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਕ ਕਕਰਾਲਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੱਲਰਮਾਜਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸੀ ਵਿੰਗ ਬਲਾਕ ਭਾਦਸੋਂ, ਰਾਜੂ ਵਰਮਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਨਾਜਰ ਖਾਨ, ਸੋਮਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੰਜੂ, ਸੀਮਾ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ, ਦੀਪੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਲਾਭ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

