19 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 4.82 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ

ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਫਰਵਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਥੇ ਪਿੰਡ ਜੱਸੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 4.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੂਵਾਲ, ਰੋੜਗੜ੍ਹ, ਹਿਰਦਾਂਪੁਰ, ਕਾਠਮੱਠੀ, ਬਖਸ਼ੀਵਾਲ, ਲੰਗ, ਹਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਤਿਹਪੁਰ, ਜੱਸੋਵਾਲ, ਇੱਛੇਵਾਲ, ਘਮਰੌਦਾ, ਰੋਹਟੀ ਮੋੜਾਂ, ਰੋਹਟਾ, ਲੁਬਾਣਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਆਲੋਵਾਲ, ਧਨੌਰਾ, ਧਨੌਰੀ, ਲੌਟ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ, ਤਰਸੇਮ ਝੰਡੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੈਦੂਪੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

