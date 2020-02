120 ਕਰੋੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਲਾਹਾ Posted On February - 18 - 2020 ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ

ਬਨੂੜ, 17 ਫਰਵਰੀ

ਬਨੂੜ ਵਿਖੇ 2018 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੱਤ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਂ ਵਿੱਚ 120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਇਸ ਇੰਸਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 260 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਦਰਾਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 130 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 40-40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 12 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਨੂੜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 2014 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਖੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੌਰੀ ਭਾਟੀਆ, ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੈ ਸਹਾਏ, ਲੈਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ, ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੀਐਸਸੀ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਬੀਐਸਸੀ ਰਿਟੇਲ ਐਂਡ ਫ਼ੈਸ਼ਨ, ਬੀਐਸਸੀ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਬੀਬੀਏ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਚੂਲਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਦਾਖਲਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂਝੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

