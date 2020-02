ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ Posted On February - 20 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਫਰਵਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਏਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਜੋਤ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਮ, ਅਧੀਨਾਥ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (ਅਧਿਸ਼ੇਵਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜਜ਼) ਤੇ ਸਟੈਨਚਾਰਟ ਸੀਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਣ, ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਬੈਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਠੱਗੀ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

