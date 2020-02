ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ ਰੂਪਨਗਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ Posted On February - 18 - 2020 ਬਹਾਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਰੂਪਨਗਰ,17 ਫਰਵਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਣੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।

ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਬੰਧਤ ਏਐੱਮਈ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।

ਸ੍ਰੀ ਧਨੋਆ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੰਬੜ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਭਜਨ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤਿਆਂ ਉਪਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੌਕ ਵਾਹੀ, ਪੋਮੀ ਸੋਨੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਵੇਲੀ, ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੰਗੀ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੱਗੀ, ਹਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਵਾਲੀਆ, ਸਲੀਮ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਰਮਨ ਜਿੰਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

