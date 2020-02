ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ Posted On February - 2 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਯੂ. ਐੱਸ. ਏ. ਤੋਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਕਟਰ ਡੈਲਫੋਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ੈਫ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਥਿਊਰੀ ਆਫ਼ ਕੁਕਰੀ ਐਂਡ ਬੇਕਰੀ’ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਫਰੰਟ ਔਫਿਸ ਚੈੱਕ‘ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

Both comments and pings are currently closed.