ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੰਗਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ 3 ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Posted On February - 29 - 2020

ਮੋਗਾ, 28 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਰੰਗਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਦੇ 3 ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦੋ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਸਣੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜੋੜਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਸਥਾਨਕ) ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਜ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈਹੈ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਿਟੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜੋੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੁਮੱਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਟਲ ’ਚੋਂ ਜੋੜਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਸਨ।

