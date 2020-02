ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪਿਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ Posted On February - 5 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜਲੰਧਰ, 4 ਫਰਵਰੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਡੇਟਾ ਪਿਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਯੂ ਡਾਇਸ ਸਰਵੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਕੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2001-2002 ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

