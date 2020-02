ਹੁੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਸੀਐੱਮ ਫਲਾਇੰਗ ਦਾ ਛਾਪਾ

ਹੁੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਸੀਐੱਮ ਫਲਾਇੰਗ ਦਾ ਛਾਪਾ Posted On February - 13 - 2020 ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ

ਸਿਰਸਾ, 12 ਫਰਵਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਲਾਇੰਗ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਹੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲੇ। ਟੀਮ ਨੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਐੱਮ ਫਲਾਇੰਗ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਰਸਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲੇ। ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਟੀਮ ਨੇ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਮਿਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਹੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਉਥੇ ਹੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਟੀਮ ਹੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ; ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ

ਮਮਦੋਟ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ): ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮਮਦੋਟ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਮਮਦੋਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਮਮਦੋਟ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਮਮਦੋਟ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

