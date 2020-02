ਹੁਣ ਐੱਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾਏਗਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ

ਹੁਣ ਐੱਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾਏਗਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ Posted On February - 9 - 2020 ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 8 ਫਰਵਰੀ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਐਲਈਡੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ’ਤੇ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਂਸਲ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਹੁਣ ਐੱਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾਏਗਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ

Both comments and pings are currently closed.