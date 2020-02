ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜਿਆ Posted On February - 2 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 1 ਫਰਵਰੀ

ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਬਾ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਇਕ 15 ਸਾਲਾ ਲਕੜੀ ਜਾਸਮੀਨ ਕੌਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ| ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਹੋਣਹਾਰ ਜਾਸਮੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂੰਆਂ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ| ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ| ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਇਥੇ ਉਸ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਲਿਆ| ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਸਬੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਦੂਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ| ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ|

