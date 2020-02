ਹਰਿਆਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਬੋਹਾ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ Posted On February - 13 - 2020 ਨਰੰਜਣ ਬੋਹਾ

ਬੋਹਾ, 12 ਫਰਵਰੀ

ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਭੀ, ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਕੱਦੂ ਆਦਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਸੁਖਾਲੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੇਰਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਤੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਠ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਗੋਭੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਦਿਆ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਭੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਠੀਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਹਰਿਆਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਬੋਹਾ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ

Both comments and pings are currently closed.