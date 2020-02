ਹਰਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿੱਤਰੀਆਂ Posted On February - 19 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਘਨੌਰ, 18 ਫਰਵਰੀ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹਰਪਾਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹਰਪਾਲਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਿਸਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਅਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਮੰਡੌਲੀ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਹਰਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿੱਤਰੀਆਂ

Both comments and pings are currently closed.