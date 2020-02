ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਲੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਲੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ Posted On February - 20 - 2020 ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਰਈਆ, 19 ਫਰਵਰੀ

‘ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ’ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਰਈਆ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਥੋਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 118 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਪੇ-ਬੈਂਡ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2400 ਰੁਪਏ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’

