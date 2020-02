ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ Posted On February - 1 - 2020 ਬੀਰਬਲ ਰਿਸ਼ੀ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ, 31 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਹੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ-ਮੂਲੋਵਾਲ ਸੜਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਟੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੇਵਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਟ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਸਦਿਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਤਿ ਕਰੀਬੀਆਂ ’ਚੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰਪੁਰ-ਮੂਲੋਵਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇੱਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਵਿਕ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਕੁ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੂਲੋਵਾਲ ਅਤੇ ਅਲਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਅਲਾਲ-ਦੀਦਾਰਗੜ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਂਦੇ ਰਜਵਾਹੇ ਦੇ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਨਾਬਾਜਵਾ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਧੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਲੇਵਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਐੱਸਡੀਓ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਵਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਇੱਟਾਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਮੁੜ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

