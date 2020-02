ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ Posted On February - 7 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 6 ਫਰਵਰੀ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਚ ਧਰਮ ਤੇ ਅਣਖ ਖ਼ਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਟੀ ਰੋੜ ਸਰਹਿੰਦ-ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਮੋੜ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਮਾਰਗ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ-ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਸੜਕ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਮਾਰਗ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ-ਲਾਡਰਾਂ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਾਰਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਵਲਾ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਚੌਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

