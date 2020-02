ਸੂਰਜ ਦੀ ‘ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ’ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ Posted On February - 4 - 2020 ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ

ਮਾਨਸਾ, 3 ਫਰਵਰੀ

ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ’ਚ ਬੱਚੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਮੌਸਮ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਠੰਢੇ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੰਢ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਹੀ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਹੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰਾਂ `ਚ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲੀ ਸਮੇਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

