ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ.ਆਰ. ਕੁਲਕਰਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ Posted On February - 12 - 2020 ਮੁੰਬਈ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਸਟੇਟਸਮੈਨ’ ਦੇ ਬਿਓਰੋ ਚੀਫ ਨੰਦੂ ਆਰ. ਕੁਲਕਰਨੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ 69 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਣਵਿਆਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਾਂਦੀਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ

