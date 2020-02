ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ Posted On February - 18 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਫਰਵਰੀ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਯੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ‘ਮੇਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਂ ਸਵਾਰਾਂ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਨਾਰਦਾਣਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਲਈ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਨਾਰਦਾਣਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮਪੁਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਪਟਿਅਲਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਜ ਭਾਟੀਆ, ਰੇਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਸੈੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਤਵੱਕਲੀ ਮੋੜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੋਗੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੀਟੂ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਸੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਨੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਟਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਵਾਤਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੂ ਚੱਢਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ 411 ਤੋਂ 183 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲਾ

ਯੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ 828 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਅ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ 411 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਦਰਜਾ 411 ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ 183 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ। 2019 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 4237 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ 72ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

