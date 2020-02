ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰਆਈ ਟੈਸਟ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ Posted On February - 9 - 2020 ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਪਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਕਟਰ 22-ਡੀ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਸੀਟੀਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬ ਸਮਰਪਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਐੱਲ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮ੍ਹੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਨ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰਆਈ ਟੈਸਟ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ

Both comments and pings are currently closed.