ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ Posted On February - 14 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸਮਰਾਲਾ, 13 ਫਰਵਰੀ

ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਖਰਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਣ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸਮਰਾਲਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

