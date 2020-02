ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ Posted On February - 16 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਫਰਵਰੀ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਥੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਗਾਰਡਨ ਕੋਲ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਗਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਨਾਭਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਸਵਰਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਸੇਮ ਮਾਜਰੀ, ਹਰਦੀਪ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 17 ਤੋਂ

ਰਾਜਪੁਰਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹਰਪਾਲਪੁਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਘਨੌਰ ਵਿੱਚ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਬਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਅਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਡੌਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬਧੀ ਕਿਸਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਖਾਸ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਬਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁੱਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ

Both comments and pings are currently closed.