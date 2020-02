ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ Posted On February - 18 - 2020 ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ

ਬਰਨਾਲਾ, 17 ਫਰਵਰੀ

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈਓਐੱਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਿਮਟਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਵਲ ਬਲੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰਕੇਰਤਨ (ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਈਓਐੱਲ), ਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ (ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਆਈਓਐੱਲ), ਡਾ. ਭਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਏਐੱਚਏ), ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ (ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ), ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਐਮਐੱਲਟੀ) ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

Both comments and pings are currently closed.