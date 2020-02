ਸਿਰਕੱਢ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ Posted On February - 10 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 9 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿਰਕੱਢ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਤੇ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗੁਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੌਧਰ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2007 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲਵੀਰ ਪੈਲੇਸ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ’ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਵਰਕਰ, ਲੀਡਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਰਾਉਕੇ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ. ਦਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੌਧਰ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ’ਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਭਗਤਾ ਭਾਈ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਾਹੜ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੋਢੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਰਾੜ੍ਹ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਗੁੰਮਟੀ, ਅਜੈਬ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਸਿਰਕੱਢ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

Both comments and pings are currently closed.