ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਹੋਏ ਰੂਬਰੂ Posted On February - 28 - 2020

ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ ‘ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ…’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਧਨੁ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦਾ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚੋਂ ਕਈ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ‘ਸਚੁ ਸੁਣਾਇਸੀ ਸਚੁ ਕੀ ਬੇਲਾ’ ਵਿਚ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਰਦਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ, ਡੀਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

