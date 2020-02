ਸਾਹਿਤਕ ਉਤਸਵ ‘ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ…’ ਦਾ ਜਲੌਅ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ Posted On February - 27 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ…’ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਧਨੁ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਉੱਘੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋ ਪੁੱਜੇ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ, ਜਾਤ, ਕੱਦ, ਨਸਲ ਤੇ ਧਰਮ ਆਦਿ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ। ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਪੈਨਲਿਸਟ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਡਾ. ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ।

