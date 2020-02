ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ Posted On February - 28 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਖਰੜ, 27 ਫਰਵਰੀ

ਖਰੜ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21, ਕਪੂਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੱਥ ਪੰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

