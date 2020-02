ਸਾਈਕਲ ਰੇਸ: ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਸਾਈਕਲ ਰੇਸ: ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ Posted On February - 4 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 4 ਫਰਵਰੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ-19 ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮਿੰਨੀ ਮੈਰਾਥਨ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਲਾਇਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਿਥੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਹਨ ਉਥੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਾਈਕਲ-19 ਕਲੱਬ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਬੈਸਟ ਮਾਡਲ ਐਵਾਰਡੀ ਕਮਲ ਚੀਮਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚ ਐਵਾਰਡੀ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਬੈਸਟ ਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਰ ਵਿਨੋਦ ਖੁਰਾਨਾ, ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਗੁਰਭੇਜ ਗੁਰੀ, ਬੈਸਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਟਾਰਜਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਚੀਮਾ, ਨਵਦੀਪ ਸੁਖੀ, ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਲੂਨਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਗਿਰਧਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਵਿਨੋਦ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਰਾਈਡਰ ਐਵਾਰਡ

ਮਲੋਟ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡੀ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਰਾਇਡਰ 19 ਕਲੱਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮੈਰਾਥਨ ਮੌਕੇ ਬਾਵਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਰਾਈਡਰ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੋਦ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਡੱਤੇ ਖੁਰਾਣਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

