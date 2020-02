ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ Posted On February - 18 - 2020 ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 72 ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।

16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 14 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਏਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਈ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਲਖਨਊ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਪਜੇ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਧਰਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਝ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖ ‘On “he ∙ewish Question’ (ਯਹੂਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ) ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਂਦ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖ਼ਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮੀ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਕਦਮ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ, ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਪਾਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ

