ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ

ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ Posted On February - 28 - 2020 ਐਨ.ਪੀ.ਧਵਨ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 27 ਫਰਵਰੀ

ਅਨੁਪਮ ਸੇਵਾ ਮੰਚ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਮ ਸੇਵਾ ਮੰਚ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 6 ਲੱਖ ਰਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਅਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਅਨੁਪਮ ਸੇਵਾ ਮੰਚ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਡੋਗਰਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ, ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਅਨਿਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਅਨੁਪਮ ਸੇਵਾ ਮੰਚ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

