ਸਰਹਿੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 13 ਫਰਵਰੀ

ਸਰਹਿੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਰਹਿੰਦ-ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 42 ਰੇਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16, 17, 18 ਤੇ 19 ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 11 ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ।

ਬੀਬੀ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17, 18 ਅਤੇ 19 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 160 ਘਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੂੜਾ ਗਲੀ ਜਾਂ ਸੜਕ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੂਦ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਕਾਲੜਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਕੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

