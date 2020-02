ਸਰਸਵਤੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ Posted On February - 1 - 2020 ਗਗਨ ਅਰੋੜਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਜਨਵਰੀ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਗੋਵਾਲ ਖਾਨਪੁਰ ਨੇੜੇ ਬਾਪੂ ਇਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਮੇਲਾ ਸਰਸਵਤੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਚੌਧਰੀ ਪੁੱਜੇ।

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕਾਕਾ ਮੋਸ਼ਨ) ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਸਵਤੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੋਰੀ ਭੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਜੀਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੋਇਲ, ਰਵੀ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਨੰਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

