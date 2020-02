ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ Posted On February - 28 - 2020 ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ

ਪੱਟੀ, 27 ਫਰਵਰੀ

ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸੈਂਟਰ, ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰ , ਫ੍ਰੀ ਕਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋ ਪੱਟੀ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਕਿੱਲ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ , ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਬੋਕੇ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।a

