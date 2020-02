ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ Posted On February - 11 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਫਰਵਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਦਮਜੀਤ ਦਰਸ਼ਨ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਘਈ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਜਸਪਾਲ ਮਾਨ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਮਲੂਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਮਾਨ ਖੇੜਾ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਉਕਤ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਗੁਰਦੇਵ ਖੋਖਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਘਈ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਸੀ ਪਰਿੰਦਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਰਾਣਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਗੌਰਵ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਦਾਤੇਵਾਸੀਆ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮੀਰੀਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੁਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਸੀ ਪਰਿੰਦਾ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਜਸਪਾਲ ਮਾਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਮਾਲਵਾ

