ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹੀ Posted On February - 23 - 2020 ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 22 ਫਰਵਰੀ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-66 ਏ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕੰਬਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਐੱਲਆਈਜੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜੇਸੀਬੀ, ਰੋਡ ਰੋਲਰ, ਬੋਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪਿੰਡ ਕੰਬਾਲੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਕ ਲੁੱਕ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂਚ: ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ (ਹਾਊਸਿੰਗ) ਮਹੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

