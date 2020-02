ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਕਜੋਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਕਜੋਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ Posted On February - 27 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਟਾਲਾ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਪੁਰਾ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਟਰੱਸਟੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਲਾਡਾ ਬਾਜਵਾ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਏਕਜੋਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਾਮਪੁਰਾ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸੋਹਲ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਲਾਡਾ ਬਾਜਵਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਦਮ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਕਜੋਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ

Both comments and pings are currently closed.